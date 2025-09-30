タレントのデヴィ夫人と同居する女子大学生として話題になった口笛奏者の加藤万里奈さんが2025年9月29日にインスタグラムを更新し、結婚と第1子の誕生を報告した。「元気で優しい女の子を出産」2021年頃から「デヴィ夫人と同居する女子大生」としてメディアで話題になっていた加藤さん。同日放送された番組最終回となった「激レアさんを連れてきた。」（テレビ朝日系）に出演し、いまは居候していないものの、週3回程度会っている