【これからの見通し】きょうは米雇用統計の前哨戦、求人件数の発表 今日の注目イベントは、米ＪＯＬＴ求人件数となる。金曜日の米雇用統計の前哨戦として市場の関心が高そうだ。市場予想は７２０万件と前回の７１８．１万件から若干の増加が見込まれている。市場では米９月利下げを完全に織り込んでおり、予想以上に強い結果がでるようだと、意外感によるドル買い反応が見られそうだ。ただ、今週は明日以降も一連の米雇用関連