ロンドン朝方はドルが一段安、米債利回り低下ドル円一時１４８．０５レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ドルが一段安となっている。米１０年債利回りが４．１４％付近から４．１２％付近へと低下したことに反応。ドル円は安値を148.05レベルに更新。ユーロドルは高値を1.1744レベル、ポンドドルは1.3452レべルに伸ばしている。米政府機関閉鎖への警戒感がドル相場の上値を抑えているもよう。 USD/JPY148.06