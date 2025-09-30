タクトシュトックは、同社が輸入販売してきた仏「REAVON」ブランドについて、9月30日で取り扱いを終了すると発表した。「同ブランドの設計・製造を行なっている仏GROUPE ARCHISOFT(アーキソフト・グループ)より、ブランド終了案内があった」ためとのこと。 アーキソフト・グループは、すでに全製品の生産を終了済み。タクトシュトックが所持していた製品在庫もなくなったため、日本でもREAVONブランド