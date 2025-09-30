綾瀬はるかさんが出演する、P&G「ハピネスミスト」の新テレビCMが10月1日（水）より全国でオンエア。9月30日（火）よりレノア公式YouTubeで先行公開されました。シュッとするだけで5つ星ホテルの上質な香りが広がる新体験を、テレビ画面から綾瀬さんが飛び出すというユニークな演出で表現しています。綾瀬はるかがテレビから飛び出す！ハピネスミストは、衣料用柔軟剤「レノアハピネス」の上質な香りと、「ファブリーズ」と同