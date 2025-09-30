タレント・中川翔子が３０日、自身のインスタグラムで、双子を出産したことを報告した。中川は「９：３０頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！２人とも２６００ｇ越え！産声もしっかりしてました」（原文ママ）と発表。「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います二人ともギュッと指を握ってくれました可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」と親子ショットをアッ