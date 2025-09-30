日本郵便のロゴ＝東京都港区の郵便局日本郵便は30日、8月に全13支社のうち4支社の郵便局で、計5件の酒気帯び運転があったと発表した。不適切点呼問題を受けて4月から始めた毎月の調査は減少傾向にあったが、増加に転じた。いずれも前日の飲酒によるもので、業務前の点呼でアルコールが検知されたと説明している。酒気帯び運転は4月が20件、5月は29件、6月と7月は3件だった。日本郵便は「今回の事態を真摯に受け止め、社員に対