◇近畿学生野球秋季リーグ第5節2回戦奈良学園大2ー3和歌山大（2025年9月30日GOSANDO南港野球場）奈良学園大が接戦を落とし、3季連続優勝決定は持ち越しとなった。3日に行われる3回戦に勝てば3季連続47度目の優勝が決まり、もし敗れても大阪工業大が阪南大に敗れて勝ち点を落とせば勝ち点3で奈良学園大、大阪工業大、和歌山大が並ぶことになるが、その場合は勝率で奈良学園大の優勝となる。この日は1回表に2点を先制した