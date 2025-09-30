福島県会津若松市は、市内の東山、芦ノ牧両温泉の大型の空き旅館・ホテルの解体、撤去に向け、１０月１日から入湯税の税率を１５０円から３５０円に引き上げる。増額分は解体、撤去事業などの支援金に充てる。入湯税は温泉施設の利用者から徴収する目的税で、県内５７市町村で導入されているが、温泉街の景観整備を目的に税率を上げるのは初めての試みだ。（高松秀明）両温泉は合計で年間約７０万人が訪れる人気の観光地。しか