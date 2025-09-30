きょう午前、福岡県田川市の工場で作業員の男性2人が落下してきたセメントの下敷きになり、1人が死亡しました。きょう午前11時15分ごろ、田川市弓削田にある麻生セメント田川工場で「男性がサイロ内に落ちた。意識と呼吸がない」などと消防に通報がありました。作業員の男性2人が病院に運ばれ、1人は意識不明の重体となっていましたが、およそ2時間半後に死亡しました。警察によりますと、当時、2人は「サイロ」と呼ばれるセメント