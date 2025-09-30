歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子を出産したことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子双子出産を報告「名前を呼べるしあわせ大好きだよ」二人とも2600g越え「人生かけて守っていきたい」翔子さんは「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と元気に報告。「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていき