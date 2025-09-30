キーコーヒー [東証Ｐ] が9月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比29.3％減の5億円に減り、通期計画の8.5億円に対する進捗率は5年平均の113.4％を下回る59.5％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.5％→1.9％に悪化した。 株探ニュース