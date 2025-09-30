お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が29日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）にフリーアナウンサー徳光和夫（84）とともに出演。2000年に起こしたバイク事故を振り返った。大学を卒業した塙が、母校の落語研究会の1学年後輩、土屋伸之とともに00年4月にナイツを結成。塙は「結成した直後に死にかけたんですよ。交通事故で。左足の大腿（だいたい）骨を複雑骨折して。外に骨が飛び出ちゃって。バイクで車とぶ