タレント中川翔子（40）が30日、インスタグラムを更新。第1子、第2子となる双子男児出産を発表した。「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！」と発表し、生まれたての男児に囲まれてベッドに寝る中川の写真をアップ。「2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います二人ともギュッと指を握ってくれました」と投稿。最後に「可愛