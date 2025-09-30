30日、新潟市西蒲区でナシの盗難被害が発覚しました。被害があったのは、新潟市西蒲区の農家の男性（50代）が所有するナシ畑です。警察によりますと30日午前10時ごろ、この男性から「ナシを収穫しようと思ったら盗まれていた」という110番通報があったということです。盗まれたナシは約200個（時価合計約6万円）。盗られたナシの品種は「かおり」で、ほどよい甘みやみずみずしい食感が特徴ということです。男性がナシを最後に収穫