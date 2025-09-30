B2東地区の青森ワッツは9月30日、猪狩渉との2025－26シーズン選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。猪狩は海外リーグのクラブからオファーを受けており、すでに入団も内定。後日、移籍先から契約が発表される。 福島県出身で現在29歳の猪狩は、168センチ65キロのポイントガード。名門の能代工業高校（現：県立能代科学技術高校）出身で、スラムダンク奨学金8期生としてIMGアカデ