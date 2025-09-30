３０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米債券高を受けた買いが一巡したあとは上値が重くなり、午後に入ると根強い日銀の追加利上げ観測などを背景に下げに転じた。 ２９日の米債券市場では、つなぎ予算の成立が遅れて米連邦政府の一部が閉鎖する可能性が意識され、米長期金利が低下した流れが東京市場に波及した。ただ、日銀の野口旭審議委員が２９日の講演で「利上げの必要性が高まりつつある」との認識