グリーンエナジー＆カンパニーがこの日の取引終了後、１００％子会社グリーンエナジー・プラスが、多摩川ホールディングス１００％子会社の多摩川エナジーと系統用蓄電池システム分野で協業を開始したと発表した。 協業により、全国規模での系統用蓄電池導入や再生可能エネルギー発電所の開発を進めるのが狙い。系統用蓄電所１０件の開発を目標としており、まずは今年度内