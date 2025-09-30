（台北中央社）台湾プロ野球、台鋼ホークスの櫻井周斗投手が29日、楽天桃園野球場（北部・桃園市）での楽天モンキーズ戦に先発し、台湾プロでの2勝目を手にした。日本ではDeNAや楽天でプレーした櫻井。2024年に楽天を戦力外となり、今季から台鋼ホークスに加わった。櫻井は初回、先頭打者に四球を与えるも、このイニングを1失点でしのいだ。二回から2イニング連続で走者を背負いながらも要所を締め、四回まで無失点。五回には連打