（台北中央社）第80回国連総会一般討論演説の最後の2日となった27日と29日、中華民国（台湾）と国交を結ぶカリブ海の島国セントクリストファー・ネビスとセントルシアが国連への台湾の有意義な参加を呼びかける発言を行った。一般討論演説で台湾の受け入れを訴えた国交樹立国は9カ国となった。セントクリストファー・ネビスのテレンス・ドリュー首相は27日、台湾には国連に貢献する能力と必要性があると言及。世界保健機関（WHO）