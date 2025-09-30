現地時間９月29日、チリで開催中のU-20ワールドカップで、U-20アメリカ代表がU-20ニューカレドニアと対戦。９−１で大勝を飾った。２分にベンジャミン・クレマスキのゴールで先制したアメリカは、そのクレマスキがハットトリックを達成するなど、前半で７ゴールを奪う。後半はやや停滞し、68分に８点目を奪った後、GKアダム・ボードリーのミスで１点を返されたものの、73分にコール・キャンベルが９点目を挙げて怒涛のゴール