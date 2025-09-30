札幌市は2025年9月30日、南区藤野で目撃された3頭のクマのうち、駆除した親子グマ2頭について詳細を発表しました。30日午前6時半ごろ、近くに住む80代の男性が、外からクマのような鳴き声がしたため確認しに行くと、およそ100メートル先で親子グマ2頭を目撃しました。その後、通報を受けて駆けつけた警察官が、親子グマあわせて3頭を目撃していました。このうち、子グマ1頭がエゾシカ用のわなにかかって動けなくなっていて、