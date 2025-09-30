所有する岐阜県飛騨市の古民家に放火し火災共済金約6千万円をだまし取った疑いが強まったとして、県警は1日にも詐欺の疑いで、元保険調査員の無職深町優将容疑者（54）ら男3人を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で30日分かった。3人は火災約3カ月前に古民家を購入し、火災の建物損害を補償する共済契約を結んでいたという。県警は各地で同様の行為を繰り返していたとみて調べる。他の2人は無職稲葉一夫容疑者（67）