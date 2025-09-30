インタビューに答えるウクライナ国防省のオクサナ・フェルチュク国防次官（共同）【リビウ共同】ウクライナ国防省のオクサナ・フェルチュク国防次官（デジタル化担当）は30日までに、動員や兵器調達の効率と透明性を高めるため、デジタルトランスフォーメーション（DX）を加速する考えを示した。新システム導入で手続きが迅速化し「数カ月かかっていた無人機の納入期間が約10日間に短縮した」と強調した。西部リビウで共同通信