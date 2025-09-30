女優の加藤あい（42）が30日、自身のインスタグラムを更新。シンプルな白シャツコーデを披露した。加藤は「basics.」とし白の半袖シャツにパンツ、茶色のカバンを合わせたシンプルなコーデを披露。着用している人気ブランド「ジミー・チュウ」のカーキのサンダルは「なんと20年近く(?!)前のものかもしれない好きなものは変わらない」と長年のお気に入りであることも明かした。フォロワーからは「あいちゃん昔からJIMMY C