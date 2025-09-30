バイオリニストの高嶋ちさ子（５７）が３０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。詐欺被害の全貌を明かした。この日、ＭＣの黒柳徹子から「びっくりしたんですけど、詐欺にあって、３日３晩、泣き暮らしたって？」と聞かれると、高嶋は「今流行りの詐欺だと思うんですけど…１番引っかからないタイプって思われがちなんですけど」と回想。「知らない電話番号で、普通出ちゃいけないって言われてるらしいんですけど、すぐ取っ