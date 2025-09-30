決勝はフィジーと接戦、2位で終えたPNC4試合から強化の座標を確認ラグビー日本代表はパシフィックネーションズカップ（PNC）2025を2位で終えた。昨季と同じフィジー代表との決勝は27-33と惜敗。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）復帰初年度と順位は変わらなかったが、世界ランキング9位の相手（日本は13位）に、1年前の24点差（17-41）から1トライ1ゴールで勝敗がひっくり返るまで詰め寄った。1か月後から始まる世界ラン