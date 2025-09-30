プロ志望届は10月9日に締切プロ野球のドラフト会議が10月23日に行われる。高校生、大学生が指名対象となるために必要なプロ志望届の提出は、10月9日が締め切り。残り10日となった9月29日の時点で、日本高野連は104人、全日本大学連盟は130人の提出者を公示している。高校生では、ドラフトの目玉候補で最速158キロを誇る右腕・石垣元気投手（健大高崎）、春の選抜を制した横浜のエース、奥村頼人投手らが提出している。2人とも