猫と犬は仲良くなれるの？ 猫と犬は違う動物だからこそ「本当に仲良くできるの？」と思う人も多いことでしょう。 しかし、最近の研究から、犬と猫の両方を飼っている飼い主さんの多くは「両者は友好的な関係にある」と捉えていることが分かりました。 さらに、仲良くなる要因としては、お互いの前で「快適」に過ごせていること、猫が犬を威嚇しないことなどが挙げられていました。 このことから、お互いの存在を怖がら