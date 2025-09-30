「高精度。パフォーマンス。熟達。」を使命に掲げるロジクールのハイエンドデバイスシリーズ「MX Master」シリーズで、最上位モデルとなるマウス「MX Master 4」が2025年10月30日(木)に登場します。2022年に登場した前モデルのMX Master 3sからデザインや素材が改良されただけでなく、触覚フィードバックが搭載されて新機能「Actions Ring」に対応するなど、ハード面もソフト面も進化したMX Master 4を一足早く触ることができたの