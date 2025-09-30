〈9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！〉── 双子の男の子の妊娠を明かしていた中川翔子（40）が無事、9月30日9時30分に双子の男の子を出産したことを自身のインスグラムで報告した。【写真】入院中、中川翔子が描き綴った絵日記。中川のコメント全文は以下の通りだ。〈9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました小さな、力強い命たちを人生かけて守