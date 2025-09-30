交流重賞３勝をマークしたアーテルアストレアの半弟で、札幌２歳Ｓ４着のアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は黄菊賞（１１月１６日、京都・芝２０００メートル）を視野に入れる。９月２８日の阪神新馬を勝ったジュウリョクピエロはもちのき賞（１１月２日、京都・ダート１８００メートル）を目指し、ＪＢＣ２歳優駿（同３日、門別・ダート１８００メートル）にも登録する。スプリンターズＳ５