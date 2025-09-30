８月９日の長崎戦で右太もも裏を肉離れした、Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ宮大樹（２９）が、１０月中の戦線復帰を誓いに立てた。札幌は３０日、ホーム・山形戦（１０月４日）に向けて、札幌・宮の沢でオフ明けの練習を再開。宮はゲーム形式のメニューには不参加も、対人でのパス回しなどを精力的にこなした。２５日に部分合流したばかりで「ケガを治すところからコンディションを上げる作業に向かっているところ」。復調