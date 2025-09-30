お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が30日までに自身のブログを更新。入院しているお笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（50）を見舞ったことを明かした。伊達は「二郎さんが、また入院したので面会に行ってきました」と報告し、車椅子に座るハチミツ二郎とのツーショットを公開。「ここ数年で、1番顔色も良くて元気そうで良かったです。しかし、本当に不死身の漢です！我が二郎会の親分、元