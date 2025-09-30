アメリカのトランプ大統領が、ガザでの戦闘終結に関する20項目に及ぶ新たな計画を示したことについて、林官房長官は「高く評価する」と述べ、ハマスに受け入れを求めました。【映像】林官房長官の発言「ガザ紛争終結と平和に向けたトランプ大統領の本件取り組みを歓迎し、高く評価をします」「ハマスは今回の提案を受け入れるべきであり、また合意が成立した際には、イスラエルが誠実に履行することを促したいと考えております」