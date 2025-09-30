石井章・前参院議員（６８）の公設秘書給与を巡る詐欺事件で、東京地検特捜部は３０日、石井容疑者を詐欺罪で東京地裁に在宅起訴した。共謀したとして事務所スタッフだった大川香留容疑者（６０）も在宅起訴した。起訴状などによると、石井、大川両容疑者は共謀し、２０２１年４月、石井容疑者が理事長を務める社会福祉法人の従業員だった男性を公設第２秘書に採用したとする虚偽の届け出を国に提出し、同年５月〜２２年１０月