サッカーのJリーグで2025年シーズン、トップカテゴリー「J1」に昇格したチームの1つが、岡山県がホームタウンの『ファジアーノ岡山』である。2009年のJリーグ加盟以来、初めてJ1で戦うシーズンに、地元そして相手チームのサポーターもスタジアムに詰め掛け、ホーム開催の全試合でチケット完売状態。まさに「プラチナチケット」化している。そのファジアーノ岡山の本拠地、岡山県総合グラウンド陸上競技場（JFE晴れの日スタジアム）