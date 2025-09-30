公益社団法人経済同友会は30日、公式サイトを更新し、前サントリーホールディングス代表取締役会長で同会代表幹事を務めた新浪剛史氏の辞任を発表した。【写真】突然の辞任…新社長に就任した鳥井信宏氏が緊急会見同サイトでは「本会役員人事について」と題し、「新浪剛史氏より代表幹事を辞任するとの申し出があり、これを本日開催の理事会にて受理しました」と報告。「今後、新代表幹事が選任するまでの間、岩井睦雄筆頭副代