経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜ＦＭの株の売却を検討しているとしたスポーツ報知の報道を受けて、Ｊ１横浜ＦＭ中山昭宏社長が３０日、横浜市内で取材に応じた。日産自動車が、ＩＴ大手など複数の企業を相手に、保有する約７５％の株式の売却を打診。身売りが検討されていることは否定しなかった上で、中山社長は「日産自動車から正式に何か出たものはないので、マリノスとしてオフィシャルに言えるもの