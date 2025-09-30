お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が30日、火曜コメンテーターを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）に出演し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題についてコメントした。前橋市役所には問題が発覚した24日から29日の業務終了時間までで計約3600件に上る電話が殺到し、そのほとんどが市長への厳しい声だという。小川市長は24日の会見で謝罪し、「男女