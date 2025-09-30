阪神の原口文仁内野手（33）が30日、兵庫県西宮市内で引退会見を開いた。会見の終盤には、同い年の岩崎、岩貞、梅野、昨年現役引退した秋山BAとともに島本もサプライズで登場し、花束を贈呈した。会見では時折、涙を見せる場面もあったが、最後は笑顔でチームメートたちから花束を受け取り、熱い抱擁を交わした。