ラグビーのテストマッチのウェールズ戦前、リーチ（左）と話すジョーンズHC＝7月、ミクニワールドスタジアム北九州ラグビーの2027年ワールドカップ（W杯）オーストラリア大会は10月1日で開幕まで2年。日本代表を率いるエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「大会の目玉になるようなチームをつくりたい」と見据え、戦力の底上げを図っている。日本は23年W杯フランス大会で決勝トーナメントに進めなかったが、1次リーグD