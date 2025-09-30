30日午後、栃木・宇都宮市の衣料品店で火事があり、現在も消火活動が行われています。「建物3階部分から出火した」と119番通報30日午後2時前、宇都宮市元今泉7丁目で「建物3階部分から出火した」と近隣住民から119番通報がありました。消防などによりますと、燃えたのは1階に衣料品店が入る3階建ての建物で、消防車など21台が出動し、現在も消火活動が行われています。けが人や逃げ遅れた人は今のところ確認されていないとのことで