連続テレビ小説『あんぱん』の公式インスタグラムで29日、メイコ役の原菜乃華と辛島健太郎役の高橋文哉らの写真が公開された。原菜乃華と高橋文哉『あんぱん』特別編 第1回「健ちゃんのプロポーズ」の放送後、インスタグラムでは「ドタバタのサプライズでしたが、無事にプロポーズが成功した健太郎みんなに見守られて、すてきなお祝いになりましたメイコと健太郎、お幸せに！」というコメントを添えて、指輪を見せるようなポー