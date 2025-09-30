9月12日、「バロー尼崎潮江店」が開業した。今回の出店でバローは兵庫県初進出を果たした。これまでも関西の地場の小型食品スーパー(八百鮮、やまた)をM&Aしているほか、中部フーズが運営する惣菜店やドラッグストアの中部薬品など、すでに傘下の店は続々と増加している。バローは「遠くても買い物に行きたい店 ディストネーション･ストア」を掲げ、近隣のみならず広域からもバロー目的での集客を見込む。また、19日には地元で