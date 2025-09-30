【モデルプレス＝2025/09/30】フリーアナウンサーの宇垣美里が9月30日、10月9日スタートのテレビ東京系木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分〜）の記者会見に出席。本作の撮影をする中での生活の変化を明かした。【写真】宇垣美里、まどろむ表情にドキッ◆宇垣美里、初主演ドラマ撮影で生活に変化連ドラ単独初主演となる宇垣は、本作について「原作・台本を読んだ時に、植え付けられた“結婚すること”“子供