iznaが「Z世代のアイコンになりたい」という抱負を語った。【写真】izna、デビュー9カ月でメンバー脱退iznaは9月30日午後、ソウル・YES24ライブホールで2ndミニアルバム『Not Just Pretty』発売記念ショーケースを開催し、新アルバムについて語った。6月にシングルアルバム『BEEP』を発表し、清涼感あふれるサウンドと中毒性の高いパフォーマンスで注目を集めたiznaが、わずか3カ月ぶりに新作アルバムでカムバックした。（写真提供