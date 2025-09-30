岡山市教育委員会の会見 10代の少女に現金を渡しみだらな行為をしたとして、逮捕・起訴された小学校の講師を岡山市教育委員会が30日付で懲戒免職処分にしました。 懲戒免職処分を受けたのは、岡山市の公立小学校に勤める常勤講師の男（26）です。 男は2025年7月SNSで知り合った女性に対し、18歳未満であることを知りながら現金1万円を渡してみだらな行為をしたとして8月、逮捕・起訴されました。 男は市教委の聞き取