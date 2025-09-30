２６日、貴州省で招待試合に参加した久保杏夏さん（左）と父親の久保安宏さん。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽9月30日】中国貴州省で23〜29日、2025第2回国際ハイブリッジ・エクストリームスポーツ招待試合が開かれ、日本の埼玉県出身のスカイダイビング選手、久保安宏さん（63）と娘の杏夏さん（26）が参加した。父親の安宏さんはスカイダイビング歴43年、崖や建造物などからパラシュートを使って飛び降りる「ベースジャン