◇第79回国民スポーツ大会 高校野球・硬式の部(9月29日〜10月2日、滋賀)第79回国民スポーツ大会の高校野球・硬式の部は30日、準決勝の2試合が行われ、決勝の対戦カードが決まりました。30日の準決勝第1試合は、山梨学院(山梨)が県岐阜商(岐阜)に12安打10得点で圧倒。3回に相手のミスも絡め3点を奪った山梨学院は、菰田陽生選手(2年)のタイムリーや5、6、7回と得点を重ねて勝利。菰田陽生選手(2年)は4打数4安打2打点の活躍でした。